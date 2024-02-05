أغلق الباب في وجهه .. حكم مباراة ألافيس عامل تشافي بأسوأ طريقة ممكنة!

الغضب يستمر في برشلونة بسبب حكم مباراة ألافيس...

يتزايد الغضب داخل نادي برشلونة، من مارتينيز مونويرا، حكم مباراة الفريق الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس، في الدوري الإسباني والتي شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد طرد فيتور روكي لاعب الفريق الكتالوني.

وحصل روكي، على بطاقة حمراء في مباراة فوز فريقه على ألافيس بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وقررت إدارة برشلونة، تقديم طعنًا على البطاقة الحمراء للاعب البرازيلي، إذ ترى الإدارة أن الطرد غير مستحق، خاصة وأن روكي لم يتعمد لمس مدافع ألافيس، في الكرة التي حصل فيها على البطاقة الصفراء الثانية.

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طرد روكي، لم يكن السبب الكافي لسخط برشلونة من مونويرا، فقد كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تفاصيل واقعة جمعت بين تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الكتالوني، والحكم.

وأشارت الصحيفة إلى أن لويس جارسيا مدرب ألافيس، ذهب إلى الحكم بين شوطي المباراة لسؤاله عن إحدى الكرات وتحدث معه الحكم بطريقة ودية، وفي نهاية اللقاء ذهب تشافي، ليسال عن سبب طرد روكي، ولم يجبه وأغلق باب غرفة خلع الملابس في وجهه.

جدير بالذكر أن برشلونة، سيلعب أمام غرناطة، مساء الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.