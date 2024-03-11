فيديو | سفيان رحيمي ضحية! .. انفعالات و"خنق" في ديربي النصر والعين وساديو ماني يفلت من الطرد

ديربي النصر والعين على صفيح ساخن..

فقد عبدالإله العمري؛ مدافع النصر السعودي، أعصابه عقب نهاية الشوط الأول من مواجهة العين الإماراتي، الذي انتهى بتقدم الأخير بثنائية مقابل هدف وحيد.

العالمي يستضيف حاليًا الزعيم، على استاد الأول بارك، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما انتهى الذهاب بفوز الفريق الإماراتي بهدف نظيف.

سجل هدفي العين المغربي سفيان رحيمي، لكن الجدل تحديدًا يخص الهدف الأول، الذي يزعم الكثيرون أن العمري أسقطه في مصيدة التسلل، فيما أكد الحكم صحة الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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وعقب نهاية الشوط، دخل العمري في نقاش حاد مع رحيمي حول تلك اللقطة، رغم أن المغربي لا علاقة له بالأساس، كونها لقطة تسلل وليست تحايل في ضربة جزاء أو ما شابه من لقطات!

وتدخل الحكام المساعدون لمنع العمري من التطاول أكثر على رحيمي، ليتجه اللاعب السعودي لحكم الساحة مستمرًا في انفعالاته.

على جانب آخر، وخلال الشوط الثاني، خرج السنغالي ساديو ماني؛ جناح النصر، عن السيطرة واشتبك مع لاعب العين سعيد جمعة، بل وصل به الأمر للإمساك به من رقبته "خنقه"، لكن بغرابة شديدة اكتفى الحكم العماني أحمد الكاس بإشهار الكارت الأصفر في وجهه فقط.

جدير بالذكر أن رحيمي هو هداف هذا الديربي فبخلاف هدفي الليلة، كان هو صاحب هدف فوز العين في لقاء الذهاب.