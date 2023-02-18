أغرب من الخيال .. الشباب دون أخطر لاعبيه في قطر لسبب "مضحك"

الشباب توجه إلى قطر لخوض غمار المراحل الإقصائية في دوري أبطال آسيا

يتواجد فريق الشباب حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لمواجهة ناساف الأوزبكي مساء غدٍ الأحد ضمن مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وفقد المدرب فيسينتي مورينو أخطر مهاجميه، كارلوس جونيور، حيث لم يُسافر مع الفريق وبقي في الرياض ولسبب أقل ما يُوصف بأنه مضحك وأغرب من الخيال.

المصادر الصحفية أكدت أن عدم سفر كارلوس مع فريقه كان بسبب ضياع جواز سفره وعدم إبلاغه إدارة ناديه بذلك إلا يوم السفر إلى الدوحة.

الإعلامي وليد الفراج أعلن الخبر وعلق عليه بضحكة كبيرة، وقد أكد ضيفه سلطان اللحياني أن إدارة الشباب تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية لعدم طلب جواز سفر اللاعب مبكرًا، كما لام اللاعب كثيرًا على عدم احترافيته واهتمامه بالأمر.

المصادر المتابعة أفادت أن اللاعب بدأ إجراءات إصدار جواز سفر جديد له، مشيرة إلى أنه سيلحق بالبعثة إلى قطر بمجرد إصداره وأن هذا قد يحدث مساء اليوم السبت أو صباح الأحد على أبعد تقدير.