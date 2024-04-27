أغرب قرار في التاريخ؟ ألمانيا تحظر تناول الفاكهة في يورو 2024 بسبب النقانق!

سابقة من أغرب ما يكون في عالم كرة القدم

ربما يكون القرار الأغرب من نوعه في تاريخ ملاعب كرة القدم، حيث أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة يورو 2024 قرارًا بحظر دخول الفواكه لمدرجات الملاعب الألمانية المستضيفة للبطولة!

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه سيمنع دخول أي مشجع حاملًا معه ثمرات فاكهة "تفاح أو موز أو غيرها" إلى الملعب، وأن عليه التهامها قبل دخول الملعب.

لكن سيكون هناك استثناء يتعلق بالاحتياج الطبي الملح، وعليه يجب إخطار سلطات الملعب بهذا الأمر قبل الشروع فيه وإدخال الفاكهة.

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الأمر لا يتوقف عند المنع من حضور المباراة ذاتها، بل يصل إلى حرمان المشجعين المثبت إدخالهم للفاكهة من حضور باقي مباريات البطولة.

صحيفة "ذا صن" البريطانية بدورها تؤكد أن سبب هذا التشريع الغريب هو رغبة ألمانيا في رفع معدلات بيع شطائر النقانق التي يبلغ متوسط سعرها نحو 4.37 يورو، وبالوصول إلى الأدوار النهائية قد يرتفع إلى حوالي 5.63 يورو.