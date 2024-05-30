"أعيش أسعد لحظات حياتي" .. هانز فليك يقطع وعدًا لجماهير برشلونة

"لا يمكنني أن أصف ذلك بكلمة واحدة"

أعرب الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة الجديد، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للنادي الكتالوني بدءًا من الموسم المقبل.

وقدم برشلونة مدربه الجديد لوسائل الإعلام، حيث يحمل مهمة ثقيلة في أعقاب رحيل تشافي هيرنانديز المدرب السابق، والذي فشل في تحقيق أي بطولة مع البارسا خلال الموسم المنصرم.

وقال فليك في تصريحات مصورة للإعلام الرسمي لبرشلونة: "أنا الآن أعيش واحدة من أسعد لحظات حياتي".

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وعندما سئل على كلمة تصف شعوره بعد تولي القيادة الفنية للفريق، رد قائلًا: "سعيد، لكن لا يمكنني أن أصف ذلك بكلمة واحدة، أنا أكثر من سعيد".

وأضاف: "سنبذل كل ما بوسعنا أنا وطاقمي لجعل جماهير برشلونة سعداء حتى يتمكنوا من الاحتفال بالعديد من الألقاب. نريد كرة قدم جيدة، هذا ما أريده".

وختم: "أول شخص أخبرته عندما حصلت على الوظيفة في البرسا؟ زوجتي بالطبع".