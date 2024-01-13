"أعيدوني إلى أوروبا".. يوفنتوس يخطط لحسم صفقة من الدوري السعودي

أياكس أيضًا يقتحم الصراع.. ونقطة خلاف وحيدة

دخل يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات جادة مع أحد لاعبي الدوري السعودي من أجل إعادته إلى القارة العجوز هذا الشتاء.

ولا يقضي جوردان هندرسون، لاعب ليفربول السابق، وقتًا سعيدًا في ناديه الحالي (الاتفاق السعودي)، حيث يشعر بخيبة أمل بسبب تراجع نتائج الفريق ومستواه، ويسعى بالفعل للعودة إلى أوروبا.

وكشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، أن كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لليوفي، أجرى بالفعل اتصالات مع ممثلي هندرسون هذا الأسبوع لقياس مدى اهتمامه بالانتقال إلى تورينو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار إلى أن هناك نقطة خلاف وحيدة بين الطرفين، إذ أن يوفنتوس يرغب في ضم هندرسون على سبيل الإعارة (قصيرة الأجل) لمدة 6 أشهر فقط، لكن اللاعب يريد عقدًا لمدة موسم ونصف (18 شهرًا) ويتوقع أن تستمر المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، على أمل التوصل إلى حل وسط.

وجاء تحرك فريق السيدة العجوز، نحو هندرسون بعد أن رفض نادي أتالانتا بشدة جهودهم لضم البرازيلي إيدرسون.

يذكر أن نادي أياكس الهولندي، وفقًا لتقارير صحفية أخرى، لديه اهتمام كبير بضم هندرسون في الانتقالات الشتوية الجارية، لكن يبدو أن يوفنتوس لن يترك الصفقة التي يحتاجها بشدة.