أعلى من ميسي ورونالدو .. نجم إنجلترا يحقق زيادة هائلة بعدد متابعيه على "إنستجرام"

زيادة ضخمة وغير متوقعة

رغم مشاركته المتقطعة في كأس العالم مع منتخب إنجلترا، إلا أن كالوم ويلسون نجم نيوكاسل من الأكثر استفادة عندما يتعلق الأمر بموقع "إنستجرام".

ويلسون يقدم مستويات مبهرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لذلك قرر المدرب جاريث ساوثجيت الاعتماد عليه في مونديال قطر 2022، ولكنه ظهر في مباراتين فقط كبديل ضد إيران وويلز.

الأمور تبدو أفضل بكثير بالنسبة لويلسون خارج الملعب وفقًا لموقع "BonusCodeBets"، والذي أكد أن حساب اللاعب على "إنستجرام" شهد زيادة تصل إلى 27.1% في عدد المتابعين.

ونفس الأمر حدث مع زميله جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند، حيث حقق زيادة وصلت إلى 33.3% للمتابعين بعد مستواه المبهر في المونديال.

وفي سياق متصل حقق كريستيانو رونالدو نجم البرتغال الحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات زيادة وصلت إلى 2.3%، مقابل 1.9% فقط للأرجنتيني ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية من كأس العالم تنطلق غدًا، وتبدأ بمواجهة كرواتيا والبرازيل، قبل الموقعة الأشرس بين هولندا والأرجنتين.