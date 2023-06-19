فيديو | هل أعلن محمد نور عن مدرب النصر الجديد؟

محمد نور يعلن قدوم مدرب عالمي كبير إلى الملاعب السعودية

أثار محمد نور، أسطورة منتخب السعودية ونادي الاتحاد، الجدل في الشارع الرياضي؛ في ظل التنافس الشرس بين فرق المملكة، على التعاقد مع المدربين ونجوم العالم، في الصيف الحالي.

نور لعب طوال مسيرته الكروية في صفوف العميد الاتحادي، ولكنه مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال موسم 2013-2014، على سبيل الإعارة.

رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، يظهر خلاله صوت نور؛ وهو يقول: "زلاتكو هيجي الرياض.. والله هيجي الرياض، بعد هذه المباراة"؛ في إِشارة إلى لقاء كرواتيا والمنتخب الإسباني.

المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش، قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية في بطولة دوري الأمم الأوروبية، قبل الخسارة بضربات الجزاء أمام إسبانيا، أمس الأحد.

ولم يكشف أسطورة الكرة السعودية، عن النادي العاصمي الذي سيدربه زلاتكو؛ إلا أنه قد يكون النصر، في ظل الأنباء المتداولة عن تفاوض الهلال مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، والمحادثات بين الشباب والفرنسي كريستوف جالتييه.

زلاتكو حقق إعجازًا كرويًا، عندما قاد منتخب بلاده كرواتيا، لاحتلال المركز الثاني في كأس العالم "روسيا 2018"؛ عندما خسر أمام فرنسا، في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن المدير الفني الكرواتي، يملك خبرة كبيرة في الملاعب الخليجية؛ حيث قاد الهلال لأشهر قليلة، كما عمل مدربًا لنادي العين الإماراتي، لما يقرب من 3 سنواتٍ تقريبًا.