أعلنها قبل الجميع .. ستيفانو بيولي مدربًا للاتحاد خلفًا لمارسيلو جاياردو ولكن!

المدرب الإيطالي لم ينتظر حتى إعلان الاتحاد

أعلن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، عن تولي مهمة تدريب نادي الاتحاد بشكل رسمي، من أجل خلافة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وكان الاتحاد قد أعلن بشكل رسمي عن فك الارتباط مع جاياردو، بسبب سوء نتائج الفريق معه خلال الموسم الماضي.

ونشر بيولي عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة له وهو يرتدي شعار نادي الاتحاد، معلقًا عليها: "عهد جديد"، في إشارة لتدريب العميد، قبل أن يحذفها بعدها بدقائق.

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ولم يُعلن الاتحاد حتى الآن عن أي شيء، ليسبقه المدرب الإيطالي، الذي أعلن قبل الجميع عن توليه مهمة تدريب النمور.

ويقوم الاتحاد برئاسة لؤي ناظر خلال الوقت الحالي، بعملية إحلال وتجديد كبيرة في الفريق، استعدادًا للموسم المقبل، حيث يسعى أيضًا لإبرام صفقات قوية.