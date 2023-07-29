أعلنها بشكل نهائي .. سواريز يوضح موعد انضمامه لميسي في إنتر ميامي؟!

سواريز يحسم قراره النهائي بشأن مزاملة ميسي في إنتر ميامي

حسم لويس سواريز، قراره النهائي بشأن الانتقال لفريق إنتر ميامي الأمريكي ومزاملة صديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد سواريز، أنه لن يستمر مع ناديه جريميو البرازيلي في العام المقبل، خلال تصريحات صحفية له.

وقال سواريز في حواره مع موقع "ريليفو": "كنت أنوي قضاء عامين مع جريميو عندما شعرت أن لدي القوة البدنية للقيام بذلك هذا ما طلبت من النادي القيام به، ولكن عليك أن تكون صادقًا مع نفسك ومع جسدك ومع النادي أكثر من أي شيء آخر".

وتابع: "لكي أكون صادقًا أخبرهم أنه في العام المقبل لن أتمكن من إعطاء جريميو ما يتوقعونه مني بسبب العبء والكثافة التي تتمتع بها كرة القدم البرازيلية وسيكون هناك الكثير من المباريات للنادي إذا دخل كأس ليبرتادوريس، وأشكر النادي على تفهمهم".

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وعلق سواريز على إصابته قائلًا: "لدي إصابة مزمنة يعرفها الجميع لا أخفيها والنادي يعرفها لقد عرضوا علي الراحة لمدة شهر أو شهر ونصف ولا يمكنني التوقف لمدة شهر".

وعن مستقبله أجاب سواريز: " لا يمكنني الخروج كل يوم لإنكار المعلومات إنها وظيفتهم وأحيانًا يكونون على حق وأحيانًا لا في تلك اللحظة أزعجتني إشاعات الاعتزال ".

وبشأن مفاوضات إنتر ميامي قال سواريز:" ما فهمته أن إنتر ميامي اتصل بجريميو وقال النادي إنه لم يكن هناك أي احتمال في هذا الوقت لكن لم يحدث اتصال معي في أي وقت".