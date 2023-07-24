أعطوه ما لم يمنحه إياه باريس سان جيرمان .. وضع خاص للغاية لميسي في إنتر ميامي!

النجم الأرجنتيني يبدو سعيدًا في إنتر ميامي.

أعلن المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي أن مواطنه ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق سيكون قائدًا لفريقه من الآن فصاعد.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي نقلته "رويترز"، وأكد خلاله المدير الفني أن القرار تم تنفيذه بالفعل في المباراة الأولى لميسي مثلما ظهر للجميع.

وقال مارتينو: "في اليوم السابق كان هو القائد، عندما دخل إلى أرض الملعب ارتدى شارة القيادة، لذا نعم هو قائد الفريق".

يأتي هذا قبل ساعات من مواجهة صعبة لإنتر ميامي أمام نظيره أتالانتا يونايتد في بطولة كأس الدوريات القارية التي تجمع الفرق الأمريكية مع غيرها من المكسيك.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد قاد إنتر ميامي لأول فوز لهم على الإطلاق منذ أشهر بعيدة عقب أن فازوا بهدفين لهدف على كروز أزول وسجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة.