اعطوا أنشيلوتي الكرة الذهبية.. حوَّل نقطة ضعف ريال مدريد لمصدر قوة

يكفيني العملاق الألماني وسأغزو الليجا

عاد ريال مدريد إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد أسبوعين، ليسجل فوزًا غاليًا على حساب ضيفه ريال مايوركا، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني "الليجا".

الملكي حقق فوزًا بصورة طبق الأصل من فوزه الأخير على ديبورتيفو ألافيس (1-0) في الجولة الماضية، مستغلًا سلاح الضربات الركنية الفتاك، والذي منح الفريق 6 نقاط غالية على التوالي برأسيتي لوكاس فاسكيز وأنطونيو روديجر، على الترتيب.

وبذلك الفوز الثمين، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة محافظًا على الصدارة بفارق 3 نقاط عن جيرونا، الذي الذي بات يلعب تحت ضغط خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الصعبة.

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نقطة ضعف والحل "مغامرة!"

دخل ريال مدريد مباراة اليوم وجماهيره تضع يدها على قلبها من النقص الحاد في دفاعات الفريق، حيث لا يملك سوى الفتى الألماني أنطونيو روديجر، كقلب دفاع، بعد إصابة دافيد آلابا وإيدير ميليتاو وغياب ناتشو فيرنانديز.

لكن العجوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الملكي، كعادته لا يعرف الاستسلام إليه طريقًا، حيث أعاد استخدام الفرنسي أوريلين تشواميني كقلب دفاع ثانٍ "والذي وافق رغم عدم قناعته بهذا الدور" من أجل إنقاذ الموقف.

نحن ريال مدريد.. سنحولها إلى سلاح فتاك!

في جميع فرق العالم، من يلجأ إلى الحلول البديلة والمسكنات، ينتظر نسبة نجاح مقبولة من هذه التجربة، لكنك في حضرة ريال مدريد، الاستثناء الأكبر في كرة القدم، فهو الفريق الذي لا يعرف سوى النجاح وبنسبة 100% بدون تنازل.

أنشيلوتي لم يكتف بالمغامرة بروديجر فقط كقائد لخط الدفاع "الوهمي"، بل إنه استطاع أن يحول نقطة ضعف الريال الكبرى إلى أكبر مصدر للقوة ! حيث استغله كسلاح فعال في حسم المباريات المعقدة.

لن تستمر الحياة وردية

أنشيلوتي الذي حصل على عقد مع ريال مدريد يضمن استمراره في النادي حتى 2026، يملك حلولًا لا تنتهي للفوز وفريق بشخصية قوية، لكن عليه أن يحذر من هذا الفخ.

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اليوم وأمس انتصر الريال منتهى الصعوبة على فرق في وسط الجدول (ديبورتيفو ألافيس وريال مايوركا) وبفضل لعبات تعتمد على مهارات فردية في المقام الأول، وهذا لا يتكرر كثيرًا، فالحياة ليست وردية دائمًا.

ورغم عناد القائم وتألق حارس الضيوف راجكوفيتش، إلا أن اللمسة الأخيرة لكل من فينيسيوس وإبراهيم دياز يجب أن تكون أكثر دقة حتى لا يضطر الفريق إلى هذه المعاناة كل مرة من أجل الفوز.