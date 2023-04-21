"أعطاني سيارته مقابل رقم فنانة" .. مدلك كريستيانو رونالدو يفضح البرتغالي

كواليس لن تعجب جورجينا!

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كشف رود ثورنلي، المدلك السابق لمانشستر يونايتد عن تفاصيل غريبة بخصوص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكيف ساعده في الوصول لعدة فنانات عالميات.

وقص ثورنلي في بودكاست" Under The Cosh" عدة حكايات جمعته بالنجم البرتغالي أثناء جلسات التدليك خلال فترته في مانشستر الأولى ما بين 2003 و2009.

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وقال ثورنلي: "كان يقوم بالجلسة ونشاهد إكس فاكتور ثم سألني من تلك الفتاة، قلت له داني مينوج، شقيقة كايلي، طلب مني العثور على رقمها، وخلال بضعة أيام جئت به فعلاً، خرجوا معاً عدة مرات ولكن لم يتطور الأمر".

وأضاف: "مرة أخرى نشاهد إكس فاكتور ويظهر فريق بوسي كات دولز ويسألني عن كيمبلرلي وايت ورقمها، هذه المرة قلت له ماذا سأربح من جمعك بكل هؤلاء الفتيات، سألني إذا كنت معجباً بسيارته البورش، ووعدني أنه عندما سيرحل لمدريد سيعطيني إياها بنصف الثمن!".

وختم: "خلال 10 دقائق فقط حصلت على الرقم، ومع نهاية الموسم سألته إذا الصفقة بيننا لا تزال مستمرة، قال نعم وأعطاني السيارة مقابل 30 ألفاً وثمنها الحقيقي 60، قمت ببيعها اليوم التالي مقابل 50 ألفاً!".

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