"أعجبت به منذ اليوم الأول في روما ولكن!" كلاوديو رانييري يعترف بخوفه بسبب سعود عبدالحميد .. واللاعب يرد بعد هدفه أمام براجا

أول تعليق من سعود ورانييري بعد الليلة الأوروبية السعيدة..

أشاد كلاوديو رانييري، المدير الفني لنادي روما، بالنجم سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد تألقه الكبير في مواجهة سبورتنج براجا.

سعود سجل هدفًا مساء الخميس؛ ليقود روما للفوز (3-0) على سبورتنج براجا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

رانييري كشف في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورت"، بعد مباراة براجا، عن أنه أعجب بسعود و"سرعته الهائلة"، منذ اليوم الأول الذي شاهده فيها، بتدريبات فريق العاصمة الإيطالية.

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وأضاف المدير الفني المخضرم: "لسوء الحظ.. لم أحضر الموسم التحضيري لنادي روما؛ لذلك لم أستطع أن أجرب سعود وبعض اللاعبين، في المباريات الودية"؛ حيث تم تعيينه مدربًا لفريق العاصمة الإيطالية خلال الشهر الماضي، خلفًا لإيفان يوريتش "المقال".

واعترف كلاوديو رانييري أن عدم تجربة الظهير الدولي السعودي في المباريات الودية؛ جعلته متخوف من إشراكه في اللقاءات الرسمية؛ قائلًا" "لم أكن متأكد مما إذا كان بإمكاني المخاطرة به".

وأوضح رانييري في ختام تصريحاته، بأنه تحدث مع سعود عبدالحميد وجميع اللاعب، وطلب منهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في التدريبات، وينتظروا الوقت والظروف المناسبة؛ لكي يشاركوا في المباريات.

ومن ناحيته.. أعرب سعود في تصريحات مع نفس الشبكة، عن سعادته الكبيرة بمستواه ضد براجا؛ قائلًا: "أنا سعيد لتسجيل الهدف وللجماهير أيضًا.. أحب هذا الشعور".

جدير بالذكر أن سعود انضم إلى روما في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف نادي الهلال؛ حيث ظل "حبيسًا" لدكة البدلاء طويلًا، قبل أن يبدأ في الحصول على فرصته، بعد "إصابة" زميله زكي شيليك.