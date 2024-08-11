"أعتقد أنه روبوت" .. إيرلينج هالاند يُثير حيرة الجماهير بسبب نشيد إنجلترا بديربي مانشستر!

هالاند يدهش جماهير إنجلترا

أثار النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حيرة ودهشة الجماهير، بعد أن قام بترديد النشيد الوطني للمملكة المتحدة، قبل انطلاق ديربي مانشستر في الدرع الخيرية.

وشارك هالاند في تتويج مانشستر سيتي ببطولة الدرع الخيرية على حساب مانشستر يونايتد، بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وظهر إيرلينج وهو يُردد كلمات النشيد الوطني للمملكة المتحدة "حفظ الله الملك"، قبل بداية المباراة مباشرة، لتتفاعل الجماهير الإنجليزية مع هذا المشهد على منصة "إكس".

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وقال أحد الجماهير: "أحب أن يُغني هالاند النشيد الوطني الإنجليزي، لأنه ولد هنا وعاش طوال طفولته على ما أعتقد، أنا أحترم ذلك".

بينما علق آخر: "لا يا رجل، لماذا هالاند يغني النشيد الوطني، إنه روبوت 100%".

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وكان هالاند قد كشف عبر تصريحات مع "GOAL" في وقت سابق، عن أنه اختار تمثيل منتخب النرويج بدلًا من إنجلترا لأنه عاش فيه أكثر، حيث قال: "عشت في إنجلترا 4 سنوات، وعشت في النرويج فترة طويلة".

وأضاف: "لا أحد يعرف كيف سيكون الأمر لو كان لعب والدي فترة أطول في إنجلترا أو مكان آخر، ربما كنت سأصبح إنجليزيًا، ولكنني نرويجي وأفتخر بذلك".