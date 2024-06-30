"أعتذر للأمة".. خطوة تصعيدية من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحات مسيئة لساوثجيت "المزيف"!

مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي..

انتشرت العديد من مقاطع الفيديو "المزيفة" بالذكاء الاصطناعي، لمدرب منتخب إنجلترا جاريث ساويثجيت، على منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر ساوثجيت في المقاطع "المزيفة"، وهو يدلي بتصريحات فظة عن لاعبيه وصفت بأنها "مسيئة" من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وحسب شبكة "بي بي سي"، فإن مقاطع ساوثجيت المزيفة تشمل تعليقات مهينة حول لاعبي إنجلترا في يورو 2024، مشيرة إلى أن "التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى أن بعض المشاهدين صدقوا عددًا من المواد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ففي أحد المقاطع يعتذر الصوت المصطنع "للأمة" عن أداء المدرب وينتقد اللاعبين، بينما يقول في مقطع آخر: "أعتقد أننا افتقدنا حقًا جوردان هندرسون الليلة".

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "كما نفعل مع جميع المحتويات الضارة، سنتخذ خطوات لإزالة مقاطع الفيديو المسيئة هذه، جاريث والجميع في المعسكر يركزون على مباراة الأحد (أمام سلوفاكيا في ثمن نهائي اليورو)".