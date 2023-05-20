"أعتذر لك يا هالاند.. ظننتك ستكون تيمو فيرنر!"

الكثيرون لم يتوقعوا هذا المستوى من النجاح

الكثيرون لم يتوقعوا أن يسجل إرلينج هالاند كل هذا العدد من الأهداف في أول موسم له مع مانشستر سيتي، مع نهاية الموسم الذي تتبقى عليه 4 مباريات فقط لمانشستر سيتي، الفوز بهم يعني تتويجه بثلاثة ألقاب كاملة هي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، سجل النرويجي إلى الآن 52 هدفًا قابلة للزيادة.

أتى هذا على عكس توقع روري جينينجز، الممثل ومذيع الراديو البريطاني، الذي كان قد توقع قبل انطلاق الموسم أن هالاند لو وصل إلى 15 هدفًا فستكون حصيلة جيدة له!.

هالاند أجبره على الاعتذار بوضوح، وعبر شبكة "سكاي" اعتذر جينينجز إلى هالاند مرة أخرى بعدما كان قد أوضح في اعتذار سابق أنه أساء تقديره، وتأثر بتشجيعه لتشيلسي ووجود صفقات من طراز ألفارو موراتا وتيمو فيرنر في الفريق.

وقال جينينجز مرة أخرى: "إرلينج هالاند، لقد أسأت تقديرك، لم أكن أعرف أنك ستحرز هذه الأهداف، لقد أخطأت بمقارنتك بمهاجمين آخرين أتوا من البوندسليجا مباشرة مثل تيمو فيرنر".

موسم خرافي يعيشه إرلينج هالاند، الذي بدا كما لو كان القطعة الناقصة التي حولت فريق بيب جوارديولا إلى مستوى آخر من الفاعلية والنجاعة، وبلا شك نحن نتحدث الآن عن أفضل مهاجم في العالم.