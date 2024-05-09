"أعتبرهم أبنائي الصغار" .. وليد الفراج يرفض الدفاع عن سمير عثمان ضد هجوم جماهير الهلال!

وصف هدف الهلال في الأهلي بأنه غير صحيح..

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن السبب وراء عدم الدفاع عن الخبير التحكيمي سمير عثمان، الذي يواجه حملة من الانتقادات لدى جماهير مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتلقى الفراج استفسارًا من أحد المتابعين، الذي طالبه بالدفاع عن المحلل التحكيمي سمير عثمان من الهجوم والتقليل منه، من قِبل إعلام وجماهير الهلال فقط لأنه قال رأيه التحكيمي.

وعلق الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، على رسالة المتابع، قائلًا "عبد الله فلاته ينتقدونه باستمرار، وسامي الحريري كذلك ولدي مقاطع، هل أنا مُطالب بحمل درع وسيف؟ كل شخص يتحمل مسؤولية رأيه، (خلِّ الناس تفضفض)، أعتبر المنفعلين في سوشيال ميديا كأبنائي الصغار، أقول لهم (يا حبيبي لا تفعل ذلك مرة أخرى!)".

وكان سمير عثمان قد لاقى انتقادات واسعة من قِبل جماهير الهلال، على خلفية الحكم على هدف الصربي ألكساندر ميتروفيتش في مرمى الأهلي، في قمة الجولة 28 "المؤجلة" من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث وصف عثمان الهدف بأنه غير صحيح لوجود دفع واضح من قِبل المهاجم، على المنافس، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (2-1).

من جانبه، قال الإعلامي عبد الله فلاته "يجب أن نتقبل اختلاف الآراء، اختلف مع رأيي ولكن لا تسبني! ينبغي وجود تلاقح فكري، وأن نؤسس لغة حوارية"، فيما علق الفراج قائلًا إن هناك جماهير تقوم باختبار الشخص الذي تنتقده، هل سيصمد أم لا؟

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ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 86 نقطة، بعد مرور 30 جولة، ليصبح على بُعد نقطة واحدة من حسم التتويج رسميًا بلقب الدوري، حيث يبعد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف.

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