"أعاني من ضغوط كبيرة ولهذا أبكي!" .. نجم مكسيكي يتشبث بطوق النجاة السعودي

صفقة جديدة على أبواب السعودية من الدوري المكسيكي..

SHAHID

كان فريقه مشرفًا على الخسارة، قبل أن يسجل هدفًا في الدقيقة 90+4، ليمنح فريقه أمريكا المكسيكي، بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة كلاوسورا ضد باتشوكا، ليدخل في نوبة بكاء خلال لقاء تليفزيوني عقب المباراة.

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وقال المهاجم المكسيكي خوليان كوينونيس، المولود في كولومبيا، إنه كاد يبكي بعد الهدف ولكنه تمالك نفسه واحتفل مع زملائه، مشيرًا إلى أنه يمر بأوقات صعبة، مضيفًا "من الجيد بالنسبة لي أن أتمكن من التسجيل ومساعدة الفريق وأخبرهم أني موجود وأعمل دائمًا بأفضل طريقة، حتى لو لم تسر الأمور على ما يُرام، سأظل دائمًا أحاول مساعدة زملائي، سواءً كنت لاعبًا أساسيًا أو بديلًا، سأريد الأفضل لهذا الفريق".

وذكر موقع EL UNIVERSAL أن خوليان كوينونيس يعيش ساعاته الأخيرة في فريق أمريكا المكسيكي، بعدما تلقى عرضًا سعوديًا، حيث ينظر اللاعب إلى العرض بإيجابية كبيرة، ولذلك طلب من مجلس الإدارة دراسته، والسماح له بالرحيل، إن كان يناسب الجميع.

وشارك المهاجم صاحب الـ27 عامًا، في 44 مباراة بقميص أمريكا في جميع البطولات، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة، فيما حصل على 6 بطاقات صفراء، وقاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، قبل الخروج من الدور نصف النهائي، أمام مواطنه باتشوكا بنتيجة إجمالية (2-3)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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ويرتبط كوينونيس بعقد مع فريق أمريكا حتى يونيو 2027، ويحمل المكسيكي في جعبته لقب دوري أبطال الكونكاكاف، الذي توج به مع فريق تيجريس آونال في موسم 2019-2020، كما لعب مع منتخب كولومبيا تحت 20 عامًا، ثم قرر اللعب لمنتخب المكسيك الأول، حيث شارك في ثلاث مباريات دولية وسجل هدفًا واحدًا.

SHAHID