"أعاصير" مانشستر يونايتد في تزايد .. تين هاج يصطدم بنجم جديد!

تعرف على آخر أزمات مانشستر يونايتد

أصبح الوضع داخل مانشستر يونايتد خلال الوقت الحالي غير جيد بالمرة، بعدما اصطدم الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للفريق بنجم جديد!

وتلقى مانشستر يونايتد الهزيمة من نظيره نيوكاسل بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن خلال تلك المباراة أبدى تين هاج غضبه من لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال، الذي لم يُنفذ توجيهاته داخل الملعب، بعدما طلب منه العودة لمساعدة زملائه دفاعيًا.

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تعليمات تين هاج لم تلقى إعجاب مارسيال الذي أبدى استيائه منها، ليقوم بالتلويح بيده، قبل أن يقرر تين هاج باستبداله في الشوط الثاني من المباراة.

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وعلق المدرب الهولندي عقب المباراة على ما حدث حيث قال: "الأمر لا يتعلق بمارسيال، بل يتعلق بالفريق، أحاول أن أنشطه والحصول على رد فعل من الجميع، كما ترون نمر بفترة صعبة وعندما تقوم بالتدريب تكون أكثر عدوانية قليلًا وهذا طبيعي".

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ويعاني مانشستر يونايتد بالفعل كما ذكر تين هاج، حيث يواجه خطر الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، بجانب أنه يحاول استعادة توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى دخول تين هاج في مشاكل مع عدد من اللاعبين، أبرزهم رافائيل فاران وكاسيميرو وجادون سانشو.

وأمام مانشستر يونايتد اختبارات صعبة للغاية خلال الفترة المقبلة، حيث سيلعب بالترتيب أمام تشيلسي ثم بورنموث ثم بايرن ميونخ ثم ليفربول ثم وست هام وأستون فيلا، الأمر الذي قد يعجل من إقالة تين هاج حال استمرار النتائج السلبية.