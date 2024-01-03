"اطلقوا سراحه دون تفكير".. أسطورة ليفربول يرحب برحيل صلاح إلى السعودية!

بقاء صلاح في ليفربول لم يعد مرحبًا به من قبل أحد أساطير النادي..

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دعا جون بارنز، نجم ليفربول السابق، إدارة ناديه إلى ضرورة التفكير في بيع النجم المصري محمد صلاح، في الصيف المقبل للاستفادة من الصفقة ماديًا.

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وكان صلاح على رأس لائحة طلبات أندية السعودية في الميركاتو التاريخي لأندية المملكة خلال الصيف الماضي، إلا أن الفرعون رفض عروضًا ضخمة وفضل استكمال عقده مع ليفربول والذي ينتهي في صيف 2025.

وقال بارنز في تصريحات نشرها موقع "ليفربول إيكو": "ماذا سيفعل ليفربول إذا جاء السعوديون وعرضوا 200 مليون جنيه إسترليني على مو؟ يجب أن ندرس الأمر من جميع الجوانب".

وأضاف: "صلاح سيبلغ من العمر 32 عامًا خلال العام المقبل. نعم هو الآن يقدم أداء فريدًا، لكن هل يضمن أحد أنه سيكون جيدًا وعلى نفس القدر من الكفاءة في العام المقبل؟ لا أظن ذلك".

وتابع: "صلاح عليه أن يقرر ما يريد القيام به. نعم هو لم يرحل عن ليفربول عندما فتحت أندية السعودية أبوابها وقرر الجميع الرحيل، لذلك هو الآن لديه الحق في اتخاذ أي قرار يناسبه".

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ويعيش صلاح موسمًا مميزًا مع ليفربول، حيث ساهم صاحب الـ31 عامًا، بـ26 هدفًا في 25 مباراة في جميع المسابقات، كما يتصدر ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

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