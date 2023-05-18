أطفأها "مارادونا الماء".. مشادة بين أسطورة مانشستر يونايتد وجهاز السيتي بعد مباراة ريال مدريد

مشادة كادت تتطور لولا تدخل صديق بيب جوارديولا

سجل الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، حضورًا مُلفتًا خلال مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد بداية من الحُلة التي كان يرتديها باللون الأحمر، اللون المشهور به ناديه الأسبق، نهاية بمشادة بينه وبين الجهاز الفني لمانشستر سيتي.

وحضر إيفرا، إلى ملعب الاتحاد بملابس حمراء إلى إستوديو قناة CBS Sports وهو ما عرضه للسخرية من زملائه على رأسهم جاري كاراجر الذي وصفه بالكومبارس الملون.

وعقب فوز السيتي برباعية على ريال مدريد وتأهله للنهائي بمجموع المبارتين 5-1 ظهر فيديو لباتريس وهو في مشادة على ما يبدو بينه وبين الجهاز الفني للسيتي.

بدا إيفرا منفعلًا قليلًا قبل أن ينجح في تهدئته مانيل إستيارتي، أحد أفراد جهاز بيب جوارديولا وصديقه المقرب الذي لازمه طوال مسيرته بعد اعتزال مانيل لعبة كرة الماء التي كان بطلًا أولمبيًا فيها ونال لقب "مارادونا الماء".

وبرر باتريس ما حدث عقب اللقاء قائلًا: "كان ينظر إلي وكأنه يقول هذا لك". مواصلًا "اقتربت منه وسألته عن سر غضبه الشديد فقال لي لأنك انتقدتنا الموسم الماضي".

وظهر مانيل وهو يحاول تهدئة إيفرا وتصافحا عقب محادثتهما التي كانت مشادة في بدايتها وافترقا بعدها.