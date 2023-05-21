"أطفالنا يموتون وتشكرون روسيا؟!" .. بالدي وروبرتو يضعان برشلونة في ورطة!

ثنائي النادي الكتالوني ظهرا في فيديو خاص بالفريق أثار بعض الجدل.

تسبب مقطع فيديو نشره نادي برشلونة عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به وكان موجهًا إلى روسيا في الكثير من الجدل.

جاء هذا حيث ظهر الثنائي أليخاندرو بالدي وسيرجي روبرتو من أجل تقديم الشكر للجماهير الروسية على الدعم الذي قدماه طوال الموسم.

مقطع الفيديو أثار الكثير من الغضب في أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي المستمر عليهم منذ أشهر، حتى أن نادي شاختار قد نشر بيانًا يحتج فيه على الموقف.

وكتب شاختار: "بينما يقوم جنودنا بالحصول على العلاج في برشلونة يقوم ثنائي النادي الكتالوني سيرجي روبرتو وأليخاندرو بالدي بنشر مقطع فيديو لجماهير البلد التي تقتل الأوكرانيين والأطفال وتدمر المدن في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد احتفل بلقب الدوري الإسباني مؤخرًا بعد موسم شاق حصد فيه أيضًا بطولة السوبر التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.