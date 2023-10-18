أضعاف ما يحصل عليه ألبا وبوسكيتس .. الكشف عن راتب ميسي الخيالي مع إنتر ميامي!

رابطة لاعبي الدوري الأمريكي تكشف عن رواتب اللاعبين مع أنديتهم..

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي على الإطلاق، وذلك حسبما كشفت الأرقام الصادرة عن رابطة لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ميسي، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة في صيف 2023، يحصل على راتب أساسي قدره 12 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 20.4 مليون دولار كتعويض مضمون.

بالإضافة إلى ذلك، وكما أكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، فإن ميسي يحصل على أموال من صفقته مع شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، وحصة من الإيرادات من خدمة بث الدوري الأمريكي الرقمية، أي أن إجمالي أرباح ميسي سنويًا في إنتر ميامي يمكن أن يتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار.

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أرباح السنوية مع إنتر ميامي أعلى بمراحل من أرباح زميليه السابقين في برشلونة والحاليين في فريق ولاية فلوريدا، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وبينما يحصل بوسكيتس على 1.5 مليون دولار كراتب أساسي و1.77 مليون دولار من التعويضات المضمونة، فإن ألبا يحصل على مليون دولار في صورة راتب أساسي و1.25 مليون دولار كتعويضات.