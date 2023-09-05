أضر مجتمعنا بأكمله .. رسالة قوية من الاتحاد الإسباني عن فضيحة روبياليس!

اعتذار شديد اللهجة

اعتذر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الأضرار التي وقعت بتقبيل رئيسه لويس روبياليس لجيني هيرموسو لاعبة إسبانيا الشهر الماضي.

روبياليس تم إيقافه عن جميع أنشطة الكرة لمدة 90 يومًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد رفضه الاستقالة من منصبه، بسبب تقبيله هيرموسو بعد نهائي كأس العالم للسيدات.

بيدرو روكا الذي يقود المؤسسة بدلًا منه خرج برسالة للحديث عن هذه الواقعة:"من الضروري طلب الاعتذارات الصادقة لكرة القدم العالمية بأكملها وإلى مؤسسات اللعبة وخاصة اللاعبات في إنجلترا وإسبانيا والمشجعين في جميع أنحاء العالم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"الضرر الذي لحق بكرة القدم الإسبانية والرياضة الإسبانية والمجتمع كان هائلًا، لذلك نعرب عن أسفنا البالغ لما حدث وشوه سمعة منتخبنا ومجتمعنا بشكل عام، نشعر بحزن عميق بسبب الضرر الذي حدث لذلك نعتذر بشدة".

وكرر روكا التأكيد على أن الرؤساء الإقليميين للاتحاد الإسباني طالبوا روبياليس بالاستقالة من منصبه، ووعدوا بمجموعة كاملة من الإجراءات التي تساهم في تحسين العمل الإدارة بالاتحاد وإصلاح الأضرار الناجمة إلى أقصى حد ممكن.

وانتهت الرسالة المكونة من ثلاث صفحات بتهنئة روكا لمنتخب إسبانيا للسيدات على الفوز بكأس العالم، والاعتراف بأن جدل روبياليس قد طغى على إنجازهن.