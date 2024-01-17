"أضررت بسمعتك!" .. لاعب ليفربول السابق يلوم هندرسون مع اقتراب رحيله عن السعودية

نجم ليفربول السابق يتحدث عن الخطأ الكبير الذي وقع فيه هندرسون

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يرى داني ميرفي لاعب ليفربول السابق، أن خطوة انتقال جوردان هندرسون إلى دوري روشن السعودي، أضرت بسمعته، مُطالبًا جميع اللاعبين بالتعلم من تلك الصفقة، خاصة في ظل اقتراب رحيله!

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وقال ميرفي خلال تصريحات لـ "talk SPORT": "قد تكون هناك فكرة في ذهنه بأن رحيله عن السعودية سيصحح نوعًا ما أخطاء الأشخاص الذين اتهموه بالجشع وحبه للمال، ولكن أعتقد أن هذا درسًا للآخرين الذين ينظرون من بعيد".

لاعب ليفربول السابق أضاف: "يجب على الجميع أن يفكروا مليًا في الأمر، جوردان كان ثريًا على أي حال وأعتقد أن الرضا عن كرة القدم هي نقطة البداية لتكون سعيدًا في حياتك".

واستطرد قائلًا: "هناك أشخاص يترجموا الأمور بطريقة خاصة، ولكن هندرسون هنا أفسد الأمر، ولا أعتقد ذلك من وجهة نظر مشجعي ليفربول، ولكن بالنسبة لمجموعة واسعة من لاعبي كرة القدم، فقد تضررت شخصيته وسمعته مما حدث بالكامل".

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واختتم ميرفي تصريحاته، مؤكدًا على أن السعوديين لديهم طموح كبير، ورحيل هندرسون سيجعلهم يشعرون بخيبة أمل لأنه أحد الأسماء البارزة التي انضمت لهم.

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