أضرار مسيرته قبل الاعتزال .. محمد الشلهوب يجري عملية جراحية

استغل التوقف الطويل الحالي للخضوع للجراحة..

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رغم مرور ثلاث سنوات على اعتزال محمد الشلهوب؛ قائد الهلال السعودي السابق، إلا أنه لا يزال يحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه من تبعات الإصابات التي تعرض لها خلال مسيرته الكروية.

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قائد الزعيم السابق علق حذاءه في عام 2020، اتجه بعدها للعمل كمدربًا في الفئات السنية بالنادي، قبل أن يتم تعيينه في الجهاز الفني الحالي للفريق الأول بقيادة البرتغالي جورج جيسوس.

واليوم الأربعاء، أعلن الشلهوب خضوعه لعملية جراحية، لتنظيف غضروف الركبة، من آثار مسيرة في الملاعب استمرت 22 عامًا، تكللت بالنجاح.

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واستغل مساعد المدرب في الهلال فترة التوقف الحالية للخضوع للجراحة، إذ يتوقف دوري روشن السعودي حتى فبراير المقبل، لارتباط المنتخب السعودي بالمشاركة في منافسات كأس آسيا قطر 2023.

يذكر أن صاحب الـ43 عامًا حاليًا يساهم في تصدر الزعيم لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة مع مرور 19 جولة، متفوقًا بفارق سبع نقاط على النصر؛ محتل الوصافة.

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