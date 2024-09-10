"لم أضحك منذ 7 أشهر!".. فيتور روكي يواصل انتقاد معاملته في برشلونة

المهاجم البرازيلي عاد إليه الأكسجين مرة أخرى!

استغل فيتور روكي، البالغ من العمر 19 عامًا، وجوده مع منتخب البرازيل تحت 20 عامًا ليؤطر مشاعر كان قد افتقدها في الشهور الأخيرة منذ انتقاله إلى برشلونة.

فقد سجل مهاجم برشلونة المعار لريال بيتيس هدفين في فوز البرازيل تحت 20 عامًا على المكسيك لنفس الفئة العمرية.

وبدا فيتور روكي مرتاحًا بعد الضغط الذي تعرض له في برشلونة، حيث لم تتح له أي فرص تقريبًا. وقال في تصريحات لقناة "سبورت تي في": "ثنائيتي مع البرازيل؟ لم أضحك منذ ستة أو سبعة أشهر".

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وقال المهاجم الشاب: "لقد شكرت الجميع في المنتخب البرازيلي (تحت 20 عامًا) لقد كانت فترة قصيرة من الوقت، لكنني استفدت منها إلى أقصى حد، لقد مزحت واستمتعت، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية". .

وعبر فيتور روكي عن خيبة أمله من المعاملة التي تلقاها خلال الأشهر الثمانية الماضية في برشلونة: "كان الأمر صعبًا بشكل عام. اعتقدت أن الأمر سيكون مختلفًا، لقد أتيحت لي بعض الفرص، ولكن ليس بالطريقة التي كنت أعتقدها".