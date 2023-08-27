"أضاعوا هويتنا السعودية" .. جمهور الأهلي يثير الجدل والغضب

بدر تركستاني عرض مجلس جمهور الأهلي للانتقادات..

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في الوقت الذي عد جمهور الأهلي السعودي عدته لإبهار العالم بأهازيجه الخاصة بالموسم الجديد، بما يتناسب مع الصفقات العالمية التي أبرمها، تعرض مجلسه لانتقاد من الإعلامي السعودي تركي السهلي.

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مجلس جمهور الراقي برئاسة بدر تركستاني استحدث أهزوجة جديدة بعنوان "شكون أنتوما"، والتي تحمل بعض الكلمات المغربية، وهو ما لم يعجب السهلي.

الإعلامي الرياضي قال، خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "عندي عتب بسيط عند مجلس جمهور الأهلي برئاسة بدر تركستاني، أتحفظ كثيرًا على أهزوجة (شكون أنتوما)، التي يحاولون التسويق لها حاليًا، نحن في المملكة العربية السعودية لدينا هوية لفظية، ولدينا مفردات عظيمة جدًا، ويستطيع مجلس جمهور الأهلي أن يستنبط من اللهجة السعودية ما يجعل جمهور الأهلي متحفزًا أكثر".

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وأضاف: "عتبي على مجلس جمهور الأهلي وليس على الجمهور بأكمله، يجب على شركة الأهلي أن تعيد الهوية اللفظية للمجلس، أنا أحب هويتي اللفظية، قد أكون متعصبًا لها، فهي مليئة بالألحان الهائلة وثرية وغنية".

واختتم: "اليوم نحن نقدم العديد من الأشياء التي تشكل هويتنا، سواء القهوة أو الأبل أو في الأزياء والطهي حتى، ومجالس الجمهور من ضمن هذه الهوية، يمكن للجمهور أن يرفع علم بلد لاعبه المفضل، لكن الأهازيج يجب أن تركز على هويتنا".

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