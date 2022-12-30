أصيفر العريجاء؟ أصبح حديث العالم!

النادي السعودي أصبح حديث العالم بالفعل

Shahid

هاجم الناقد الرياضي محمد الدويش بقوة كل من يسخر ويُقلل من نادي النصر السعودي، مشيرًا إلى أنه أصبح حديث العالم في الأسابيع الأخيرة بعد ارتباطه بالنجم كريستيانو رونالدو.

النجم البرتغالي فسخ عقده مع مانشستر يونايتد وأصبح لاعبًا حرًا في وقت سابق من ديسمبر الجاري، وقد ارتبط بعدد من الأندية مثل إنتر ميامي وتشيلسي لكن بقي النصر طوال الفترة الماضية هو الأكثر اهتمامًا بالتعاقد معه.

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اليوم وبعد أيام من الأخذ والرد، أجمعت جميع المصادر السعودية توقيع رونالدو على عقود انضمامه للنصر رسميًا، وأوضحت أن العقد يمتد لمدة موسمين ونصف لكن لم تكشف عن تفاصيله المالية.

الدويش كتب عبر تويتر "النصر السعودي حديث العالم ومازال هناك من يسميه أصيفر العريجاء .. ملاحظة: النصر في حي طويق والهلال في حي العريجاء ! حتى بالحي ؟".

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي لديه مباراة مؤجلة مع الاتحاد.

Shahid