أصيب بالسرطان في يوفنتوس.. إيمري تشان يكشف سرًا خبّأه 5 أعوام!

الدولي الألماني يتحدث لأول مرة عن هذا الأمر

كشف الألماني إيمري تشان عن إصابته بسرطان الغدة الدرقية بعد أسابيع فقط من مغادرته ليفربول إلى يوفنتوس في 2018.

وغادر الألماني ملعب أنفيلد بعد 4 مواسم ناجحة قضاها بين صفوف الفريق أنهاها بنهاية عقده عقب نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 والذي خسره ليفربول أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف.

بعد التوقيع مع يوفنتوس، لعب لاعب خط الوسط 10 مباريات في بداية موسم 2018-2019 قبل أن يغيب عن الملاعب لمدة شهرين بعد خضوعه لعملية جراحية.

في ذلك الوقت، أصدر يوفنتوس بيانًا رسميًا في أكتوبر 2018، أكد فيه أن تشان سيخضع لعملية جراحية في الغدة الدرقية، قائلاً إن لاعب خط الوسط "سيخضع لاختبارات وفحوصات سريرية أخرى قد تتطلب أيضًا علاجًا جراحيًا على مستوى الغدة".

وكشف تشان الموجود حاليًا في بوروسيا دورتموند، أن العلاج الجراحي كان في الواقع لسرطان الغدة الدرقية، والذي اكتشفه أطباء يوفنتوس خلال فترته في تورينو.

قال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لشبكة "دازن": "لقد أصبت بسرطان الغدة الدرقية وكنت بحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية على وجه السرعة، لقد قلب هذا حياتي رأسًا على عقب، يمكن أن يكون لديك الكثير من المال والكثير من كل شيء، ولكن الصحة تظل الأهم".