أصوات جائزة كوبا 2023 .. ميسي لم ينصف نجم برشلونة وبنزيما يختار زميله!

اختيار غير متوقع من لويس فيجو للمركز الثاني

تمكن النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام من الحصول على جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2023 بعد تألقه الملفت على مدار السنة.

الجائزة التي حصل عليها لاعب وسط ريال مدريد الحالي وبوروسيا دورتموند السابق تُعرف باسم "كوبا 2023" ويتم منحها لأفضل لاعب في العالم تحت 21 سنة خلال حفل الكرة الذهبية.

ويتم اختيار الفائزين عن طريق لجنة تحكيم مكونة من جميع الفائزين السابقين بالكرة الذهبية، ويقوم كل مشترك بتصنيف أفضل 3 لاعبين، بحصول الاختيار الأول على 3 نقاط والثاني على نقطتين والثالث نقطة واحدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد الكشف عن أصوات الدول للكرة الذهبية، نستعرض كذلك أصوات الأساطير لجائزة أفضل لاعب شاب..

ليونيل ميسي اختار جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ، ومن بعده بيدري لاعب وسط برشلونة وأخيرًا جود بيلينجهام في المركز الثالث.

زين الدين زيدان : جود بيلينجهام، بيدري وإدواردو كامافينجا.

رونالدينيو : بيلينجهام، كامافينجا وبيدري.

لوكا مودريتش: بيلينجهام وكامافينجا وبيدري.

كريم بنزيما : وقع اختياره على مواطنه وزميله السابق بمنتخب فرنسا وريال مدريد إدواردو كامافينجا في المركز الأول ومن بعده بيدري وبيلينجهام.

رونالدو الظاهرة: اختار بيلينجهام بالمركز الأول ثم موسيالا وفي المركز الثالث أليخاندر بالدي ظهير برشلونة.

لويس فيجو : وضع بيلينجهام في المقدمة ومن بعده أنطونيو سيلفا مدافع بنفيكا ثم كامافينجا.

ماركو فان باستن: بيلينجهام ثم بيدري وفي المركز الثالث كامافينجا.

أوليج بلوخين : بيلينجهام وجافي وكامافينجا.

أندري شيفيتشينكو: بيلينجهام وكامافينجا وبيدري.

فابيو كانافارو: بيلينجهام، كامافينجا وبيدري.

وأخيرًا النجم البرازيلي السابق كاكا والذي اختار بيلينجهام ثم موسيالا في المركز الثاني ثم بالدي.