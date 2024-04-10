"ما هذه العدوانية" .. إنريكي يقابل تشافي "باللكمات" ويهدده بـ "الضرب"!

تصرف غير معتاد من لويس إنريكي

قابل لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، زميله ولاعبه السابق تشافي هيرنانديز بـ "اللكمات" وذلك في المباراة التي تجمع بين الفريق الفرنسي وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد ليضمن للجماهير المزيد من الإثارة في شوط المباراة الثاني.

وقبل اللقاء، التقطت عدسة الكاميرات إنريكي وهو يوجه اللكمات على الهواء إلى تشافي هيرنانديز إلا أنّ الأخير ابتسم.

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ورد عليه تشافي بقوله: "ما سبب العدوانية؟" ثم اتجه نحوه بالأحضان وتعانق الثنائي.

وأتم إنريكي كلماته مع تشافي بقوله: "لا تعترض الليلة، لن نلعب في النهائي لذلك لا تعترض، ولو حاولت الاعتراض سوف أضربك".

جدير بالذكر أنّ تشافي زامل إنريكي في برشلونة، كما لعب معه مدربًا في موسم 2014-2015 قبل رحيل النجم الكتالوني إلى السد القطري.