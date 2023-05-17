أصبح شوكة في حلق ريال مدريد .. هازارد يرفض عرضًا سعوديًا!

هازارد لا يريد ترك ريال مدريد!

حصل إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد على عرض من نادي مونتريال في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لكن اللاعب البلجيكي ملتزم بقرار البقاء في ملعب سانتياجو برنابيو حتى الثانية الأخيرة من عقده.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لا ينوى قبول عرض فريق مونتريال ولا يزال مصممًا على الاستمرار مع ريال مدريد ولم يحدث أي تغيير في رأيه حتى الآن، حيث يشعر اللاعب بالسعادة في مدريد ويبدو أن فرصة انتقاله ضئيلة.

هازارد لديه عقد يمتد لمدة عام وشهرين مع ريال مدريد ولا يوجد شيء يشير إلى أن البلجيكي سيفتح باب الرحيل، في الأسابيع الأخيرة ظهر البلجيكي على أرض الملعب ولكنه لم يقدم أداءً مميزًا، وأكد كونه اختيارًا ثالثًا في ترتيب مهاجمي الفريق بأدائه المخيب أمام خيتافي حيث لم يقدم الكثير.

وصل هازارد إلى ريال مدريد في عام 2019 وكان يعتبر خليفة لكريستيانو رونالدو وبعد مرور تقريبًا أربع سنوات، لعب هازارد 76 مباراة فقط، سجل سبعة أهداف وصنع تسع تمريرات حاسمة.

قبل عام، تعهد هازارد علنًا بتحسين أدائه وفي نوفمبر الماضي ذهب أبعد من ذلك وقال إنه إذا قال له ريال مدريد أنه يجب أن يرحل، فسيغادر وفي الأيام الأخيرة، أعرب هازارد عن رغبته في استكمال فترة عقده وأنه لا يتذكر ما قاله بشأن احتمال رحيله.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن ريال مدريد يأمل في تغيير موقف هازارد بناءً على العروض التي يتلقاها مؤخرًا من مونتريال وبعض الأندية السعودية، لكن حتى الآن، لم يظهر أي إشارة على أن البلجيكي يبحث عن الرحيل.

ويعتقد مسؤلو ريال مدريد أن رحيل هازارد يمكن أن يعني وصول موسى ديابي جناح باير ليفركوزن، حيث وسيتم توفير 30 مليون يورو من راتب هازارد، ويمكن استخدام هذه الأموال في التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب.