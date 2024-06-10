"أصبحنا عالميين" .. مدرب الأردن يُذكر مانشيني بكابوس الآسيوية قبل لقاء السعودية

ماذا قال مدرب الأردن عن مواجهة السعودية؟

رفع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن، راية التحدي أمام السعودية، مؤكدًا أن النشامى سيخوض المباراة بهدف الصدارة، بعد ضمان التأهل إلى الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026.

المنتخب الأردني خسر على أرضه أمام السعودية بنتيجة (0-2)، في ثاني جولات التصفيات الآسيوية المشتركة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بينما اكتسب النشامى دفعة معنوية عالية، بعد تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، حيث تأهل إلى المباراة النهائية، للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل منتخبا السعودية والأردن، إلى الدور الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، قبل مواجهة المنتخبين، المقررة غدًا (الثلاثاء)، على ملعب الأول بارك، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة، بالدور الثاني من التصفيات، فيما يتصدر الأخضر ترتيب المجموعة بـ13 نقطة، بينما يأتي النشامى وصيفًا بـ10 نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إن المنتخب الأردني سيواجه نظيره السعودية براحة نفسية وثقة بعد التأهل، مضيفًا أن الضغط الوحيد الذي قد يواجهه هو مستوى الأردن، الذي يشهد نقلة نوعية بعد كأس آسيا، وأنه بات يرى الأردن منتخبًا عالميًا.

ونوه المدرب المغربي بأنه يطمح لتحقيق الصدارة الأردنية في لقاء الغد، فيما أشار إلى إمكانية منح فرصة المشاركة للاعبين الذين لم يحظوا بفرصة اللعب في المباريات الماضية، معربًا عن تمنياته بأن يستمتع الجميع في المباراة، بين الدفاع والوسط والهجوم.

وتابع "تعرضت لهجوم كبير في وقت سابق، نتيجة تغيير طريقة لعبي، ولكن لا يمكن لأحد أن يعرف ماذا يدور في رأس المدرب، لذلك مانشيني (مدرب السعودية)، يعرف طريقة فريقه، ويصعب أن نتحدث عنها، نحن نلعب المباريات وفق المعطيات وحسب إمكانياتنا، ما يجعلنا نقدم نتائج إيجابية".

وتمكن عموتة من قيادة المنتخب الأردني، إلى وصافة كأس آسيا 2023، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قدم النشامى آداء متميزًا خلال البطولة، وأطاح بمنتخبات العراق وطاجيكستان وكوريا الجنوبية، في نسخة الآسيوية التي شهدت خروج المنتخب السعودي من دور الـ16، بركلات الترجيح أمام (الشمشون) الكوري.