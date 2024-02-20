"أصبحت مشجعًا لهامبورج" .. فزع في ريال مدريد من رسالة كروس وصديق مقرب يكشف الحقيقة

تحركات العملاق الألماني تبث القلق في قلوب المدريديين

أصاب النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، جماهير النادي الملكي بحالة فزع، بعد رسالة مثيرة للجدل فاجأ بها الجميع أمس الإثنين.

كروس نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا)، قال فيها: "من الآن أصبحت مشجعًا كبيرًا لفريق هامبورج. كلي إيمان بذلك، بالتوفيق يا بومي".

وظنت جماهير الريال أن الرسالة تتعلق برغبة كروس في إنهاء مسيرته مع النادي والعودة إلى ألمانيا من بوابة هامبورج، إلا أن الحقيقة وراء هذه التغريدة بعثت الاطمئنان في قلوب جماهير الملكي، التي تمني النفس باستمرار "المايسترو الألماني" معهم لموسم آخر على الأقل.

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والحقيقة هي أن "باومي"، كما كتب كروس في التغريدة، هو شتيفن باومجارت، مدرب كولن السابق، والمرشح لشغل المنصب الشاغر في هامبورج الفريق المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، كما أنه الصديق المقرب لتوني كروس.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كروس وشقيقه فيليكس قاما بدعوة باومجارت إلى "البودكاست" الخاص بهما ذات مرة، وهو الذي سيصبح مدربًا لهامبورج في الساعات القليلة المقبلة، بعد سلسلة النتائج السيئة التي يمر بها الفريق، لذلك أراد نجم الريال أن يظهر دعمه لصديقه في المرحلة المقبلة.

وأثارت هذه التغريدة ضجة في ألمانيا، إذ أن قرار تولي باومجارت قيادة هامبورد ليس رسميًا، رغم أن وسائل الإعلام في بلاده تعتبر الأمر منتهيًا، بعدما انفصل النادي عن مدربه تيم فالتر، في الوقت الذي تتعثر فيه المحاولة السادسة للفريق، للعودة إلى (بوندسليجا) مجددا.