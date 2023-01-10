"أصبت بالاكتئاب وجمعت أهلي حولي!".. هالير يروي تفاصيل العلاج من السرطان

معاناة الإيفواري مع المرض لا يمكن نسيانها

بمنتهى السعادة استقبلت كرة القدم العالمية أنباء عودة المهاجم الإيفواري سيباستيان هالير إلى مزاولة النشاط الرياضي بعد انتهاء فترة العلاج الكيميائي من السرطان.

وقال هالير في مقابلة مع صحيفة "بيلد": "الأعراض كانت مقلقة، والعلاج الكيميائي تسبب في فقدان نسبة كبيرة من كتلة السوائل في جسدي، مما يعني أن وزني أقل ببضعة كيلوجرامات، كنت أعاني من بعض المشاكل في المعدة، لم أستطع تذوق الطعام لفترة من الوقت".

وفي كل مرة كان عليه "قضاء عدة أيام في المستشفى وفي الفراش". كان على هالير تحمل ما مجموعه أربع جلسات علاجات كيميائية وعملية جراحية في الأسابيع القليلة الماضية.

ومع ذلك، يضيف هالير أن الاستسلام لم يكن أبدًا خيارًا بالنسبة له، إذ قال: "فكرت في نفسي على الفور، قلت لنفسي إنني يجب أن أتجاوز هذا الآن ، بدأت الأمر مع الأطباء ولم يكن لدي خيار آخر، كنت في حالة اكتئاب، لذلك طالبت نفسي بالبقاء إيجابيًا وأن أجمع عائلتي وأصدقائي حول الأمر لأنني لست وحدي".