"أصاب ابني بالرعب" .. زوجة لاعب فلومينينسي تهاجم هالاند "المغرور"

"هنريكو كان مرعوبًا من رد فعله ولا يريد ذكر اسمه"

فتح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بابًا للجدل أثناء وجوده مع بعثة الفريق الإنجليزي في السعودية للمشاركة بكأس العالم للأندية.

ورغم غياب هالاند عن المشاركة في مباريات السيتي بالبطولة للإصابة، إلا أنه تسبب في إحراج لفريقه، بعدما هاجمته جيوفانا كوستي، زوجة باولو هنريكي جانسو، لاعب فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي مانشستر سيتي "بطل أوروبا" مع فلومينينسي "بطل أمريكا الجنوبية"، مساء اليوم الجمعة، في المباراة النهائية من كأس العالم للأندية التي تقام منافساتها في السعودية.

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وكشفت جيوفانا عن تصرف غير لائق صدر من هالاند، حيث قالت إنه تجاهل طلبات الأطفال لالتقاط صورة تذكارية معه ومنهم نجلها الصغير، موضحة أن موقف هالاند "كان فظيعًا" وأن ابنها هنريكو كان مرعوبًا من رد فعله ولم يعد يريد ذكر اسم هالاند.

وأضافت كوستي: "لم يكن هناك سوى 6 أطفال وكانت المساحة شاغرة، لذا لم تكن الصورة ستستغرق أكثر من 5 ثوانٍ. لكنه رغم ذلك رفض طلبهم وأصابهم بالإحباط"، مشيرة إلى أن المواقف المؤلمة يمكن أن تكون بمثابة تجارب تعليمية تمد الأطفال بأشياء إيجابية بعد تجاوز هذه المحنة.