أصابع الاتهام نحو سالم الدوسري .. "بمثل هذه العقليات تطير البطولات!"

يبدو أن البعض حمل نتيجة تعادل الهلال أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إلى سالم الدوسري جناح الفريق الأزرق.
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سالم الدوسري حصل على كارت أحمر في الدقيقة 86 من زمن المباراة، بعدما قام بضرب لاعب أوراوا ريد بالقدم بدون كرة، ليُكمل الزعيم المباراة بـ10 لاعبين.
الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، أشار بأصبع الاتهام إلى سالم الدوسري، وحمله نتيجة تعادل الهلال أمام أوراوا ريد، بتعليق مثير عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وكتب الجماز تغريدة جاء فيها: "بمثل هذه العقليات.. تطير البطولات"، ومعها صورة سالم الدوسري جناح الهلال.
ويسعى الهلال لتحقيق الفوز على أوراوا ريد في مباراة الإياب يوم السبت 6 مايو المقبل، بأي نتيجة، من أجل حسم لقب دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما 2002 باليابان.
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