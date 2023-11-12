"أنتم تتحدثون كفاية" .. مبابي يُثير الجدل بشأن مستقبله مع باريس!

تعرف على ما قاله مبابي بشأن مستقبله

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي الجدل مجددًا بشأن مستقبله مع فريقه، بعد صيف شهد علاقة متوترة بينه وبين إدارة ناديه، خرج فيه برسالة قوية!

وكان مبابي خلال صيف 2023 قد أرسل رسالة إلى إدارة باريس، يؤكد فيها على أنه لن يُجدد عقده، وسيرحل مجانًا بنهايته في صيف 2024، ليتم استبعاده من تدريبات الفريق، قبل أن تتم إعادته قبل بداية الموسم الحالي.

وعقب انتهاء مباراة باريس ضد ريمس في الدوري الفرنسي، قال مبابي عن موقفه من الاستمرار مع باريس: "كل ما أردته لعب كرة القدم، ولا أريد أن أتحدث عن أشياء زائدة عن الحاجة".

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وهاجم كيليان الصحفيين، حيث قال: "أنتم تفعلون ذلك بالفعل بما فيه الكفاية"، في إشارة منه إلى قيام الصحفيين بتضخيم الأمور!

وقاد مبابي فريقه باريس للفوز على ريمس بثلاثية دون رد، أحرزها جميعًا النجم الفرنسي "هاتريك"، ليتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مُطارده نيس.