أشهر من رونالدينيو والظاهرة .. "ارقص يا فيني" تكتسح قمة أساطير أورلاندو!

المباراة انتهت بعد ساعة فقط

فينيسيوس جونيور هو النجم الأبرز حاليًا في ريال مدريد والدوري الإسباني، ولكن يبدو أن شهرته تفوقت على بعض الأساطير من بلاده مثل رونالدو ورونالدينيو.

جناح ريال مدريد تواجد في مباراة ودية بمدينة أورلاندو الأمريكية، بحضور العديد من الأساطير وعلى رأسهم رونالدينيو، روبيرتو كارلوس، رونالدو الظاهرة، كافو ورافا ماركيز وكذلك باولو ديبالا وجواو فيليكس من الجيل الحالي.

ملعب أورلاندو الذي يبلغ سعته 25000 متفرج وصل إلى أكثر من نصف هذه السعة خلال المباراة الودية، وكان البطل الأبرز هو فينيسيوس جونيور، حيث تفوق على جميع الأساطير المتواجدين في المواجهة الحافلة بالنجوم الكبار.

موقع "ريليفو" الإسباني أكد أن فينيسيوس بمظهره الأشقر الجديد وشعره الطويل كان الأكثر طلبًا من الجماهير لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو معه على مدار المباراة.

وأشار إلى أن اللاعب ظهر بصورة مميزة واستعرض مهاراته المبهرة ونجح في التسجيل ليقوم أحد الأشخاص بالصياح لمطالبته بالرقص قائلًا:"ارقص يا فيني".

يذكر أن فينيسيوس لعب المباراة بأكملها، حيث خاض الشوط الأول مع فريق والثاني مع الفريق الآخر، ولكن المواجهة لم يتم استكمالها لمدة 90 دقيقة بسبب العواصف الهائلة في ولاية فلوريدا التي أجبرت المنظمين على إنهاء اللقاء بعد ساعة فقط.