"أشعر بالاشمئزاز من دعمه لفاشية" .. جونينيو يفتح النار على نيمار

أكد جونينيو نجم منتخب البرازيل وفريق ليون المعتزل على غضبه من الموقف السياسي الخاص بمواطنه نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها ونقلها الصحفي البرازيلي "جوان آرانجو" عبر موقع "تويتر"، وأكد خلالها جونينيو أنه يشعر بالاشمئزاز في تلك الحالات".
وقال جونينيو:" أشعر بالاشمئزاز عندما أرى جناح أيمن برازيلي مثل نيمار يقوم بدعم فاشية، لقد أتينا من الأسفل، نحن الشعب، كيف تكون مع الجانب الآخر".
وكان نيمار قد خرج عقب إعلان نتائج الانتخابات التي أسفرت عن خسارة مرشحه برسالة قصيرة على حسابه على إنستجرام، وكتب خلاله: "عسى أن تتم رغبتك يا رب".
جدير بالذكر أن نيمار كان قد وعد بأن يهدي أول أهدافه في كأس العالم الذي يقام في قطر الشهر القادم إلى مرشحه بولسونارو لو حقق الأخير الفوز.
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