"أشعر بألم في قلبي" .. آرسين فينجر يكشف عن كواليس فشل انضمام كيليان مبابي إلى آرسنال

صفقة تاريخية ضاعت من آرسنال..

اعترف المدير الفني الفرنسي آرسين فينجر، بمحاولته التعاقد مع مواطنه المهاجم كيليان مبابي، أثناء قيادته تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي.

فينجر أشرف على القيادة الفنية لفريق آرسنال الأول لكرة القدم، في الفترة من 1996 إلى 2008، قبل اعتزال عالم التدريب نهائيًا، والعمل كمستشار في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف فينجر في تصريحات مع قناة "TF1 الفرنسية"، عن أن مبابي لفت أنظاره، منذ بداياته مع نادي موناكو الفرنسي، قبل أن يشاهد صورة للاعب عبر شبكة الإنترنت، وهو يرتدي قميص آرسنال، عندما كان صغيرًا.

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وأضاف المدير الفني الفرنسي: "وقتها.. قررت السفر، وعقدت اجتماعًا مع أسرة اللاعب، من أجل ضمه إلى صفوف آرسنال؛ حيث كان ذلك في عام 2016".

وأوضح آرسين فينجر، أن عائلة كيليان مبابي، ضغطت على اللاعب من أجل التجديد مع موناكو؛ خاصة أن النادي الفرنسي وعده بالحصول على فرصة كاملة في الفريق الأول، على عكس لو انضم إلى الآرسنال.

وأشار فينجر إلى أنه رأى مبابي بعد ذلك، ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء نهائيًا مقابل 180 مليون يورو؛ قائلًا: "أشعر بألم في قلبي؛ كلما شاهدت صورة كيليان بقميص آرسنال، دون التعاقد معه".

جدير بالذكر أن مبابي، مثّل الفريق الباريسي في الفترة من 2017 إلى 2024، قبل أن ينضم بشكل رسمي، في صيف العام الحالي، إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.