أشرف حكيمي متهمًا؟ مدرب باريس سان جيرمان يهاجم عقلية لاعبيه!

خسارة غير متوقعة من لوريان عاشر الترتيب تفتح باب انتقادات كريستوف جالتييه على لاعبيه

أبدى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، غصبه علانية من لاعبيه أو تحديدًا عقليتهم بعد الهزيمة من لوريان في لقاء شهد طرد المغربي أشرف حكيمي.

وتعرض باريس للخسارة على ملعبه، أمس الأحد، 1-3 من لوريان في الجولة 33 من الدوري الفرنسي ليتقلص الفارق بين باريس المتصدر وملاحقه مارسيليا إلى خمس نقاط قبل 5 جولات من نهاية البطولة.

ولعب باريس سان جيرمان اللقاء منذ الدقيقة 20 بعشرة لاعبين بعد طرد المغربي أشرف حكيمي بعد نيله بطاقتين صفراوين.

ردود فعل غاضبة من الجمهور بعد طرد أشرف حكيمي.

وتحدث جالتييه بعد المباراة عن غياب التركيز وقال "نعم كان ظاهرًا في استعادة الكرات ومواقف واحد ضد واحد، خصمنا لوريان كان فريقًا جيدًا جدًا. حينما تفقد السيطرة على المواجهات الفردية سواء على المستوى الرياضي أو العقلي تخسر. اليوم خسرنا على المستوى الذهني".

وتابع مدرب باريس "لا يمكننا العمل على المستوى العقلي. السؤال هو ماذا سنفعل مع فارق النقاط وتبقي خمس مباريات؟ هل سنلقي بكل ذلك في سلة المهملات؟ هل سنقول لأنفسنا إن كنا أبطالًا فإننا أبطال وإن لم نكن فهل هذا سيئ للغاية؟ لا هذا اللقب سيتلاشى دون الحديث عن مستقبل بعضنا".