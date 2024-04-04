"أنا مشجع لك".. رسالة "ملكية" خاصة من الأمير فيصل إلى جيسوس!

الأمير فيصل يشيد بإنجاز الهلال التاريخي مع جيسوس

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أشاد صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بالآداء الكبير الذي يقدمه المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مع الهلال، في الموسم الرياضي الحالي.

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والتقى الأمير فيصل بالمدرب جيسوس، أثناء زيارة مدرب الهلال لمسجد الملك خالد في الرياض، وسط حفاوة بالغة من وسائل الإعلام، حيث تحدث عن تجربته الروحية وتعرف على صلاة الجماعة.

وقال الأمير فيصل لجيسوس "عملك هذا الموسم ممتاز جدًا، أنا سعيد به، وأنا مشجع كبير لك وللفريق، استمر في هذا العمل الكبير".

وحقق جيسوس مع الهلال إنجازًا تاريخيًا خلال الموسم الجاري (2023-2024)، بعد قيادة الزعيم لتحقيق 31 انتصارًا على التوالي، ليسجل رقمًا قياسيًا خلدته موسوعة جينيس، باعتباره صاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ الكرة العالمية.

وقاد جيسوس الهلال لصدارة دوري روشن السعودي، برصيد 74 نقطة، من 26 جولة، موقعًا على 24 فوزًا وتعادلين، ومحافظًا على مسيرته بلا هزائم، كما يستعد لمواجهة العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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ويملك الهلال روزنامة حاسمة من المباريات خلال شهر أبريل، حيث يواجه النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، التي تقام في مدينة أبو ظبي خلال الفترة بين 8-11 أبريل، كما يواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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