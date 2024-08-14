كأس السوبر | "أسيست" جدلي وتفنن في ضياع الفرص .. كريستيانو رونالدو يُظهر العين الحمراء للهلال ضد التعاون!

رونالدو يُبدع في ليلة تأهل النصر إلى نهائي كأس السوبر

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للتأهل إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، باللقاء الذي فاز به العالمي بهدفين دون رد.

وبذلك سيلعب النصر ضد الهلال في النهائي يوم السبت المقبل، بعد أن صعد الأخير أمس الثلاثاء، بعدما تفوق على الأهلي بركلات الترجيح.

أسيست "جدلي" وهدف وفرص مهدرة

في كرة الهدف الأول للنصر بمرمى التعاون، أرسل ساديو ماني عرضية أرضية من الجهة اليسرى، ليلمسها رونالدو في محاولة تسجيلها في المرمى، ولكنها وصلت إلى أيمن يحيى الذي سجلها هدفًا، حيث هناك جدل بشأن موقف رونالدو هل لمسها أم لا؟

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واستطاع كريستيانو أن يُسجل هدفًا بالدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد أن أرسل سلطان الغنام عرضية من الجبهة اليمنى، ليترجمها رونالدو بهدف في مرمى التعاون.

وتفنن رونالدو في إهدار الفرص خلال لقاء التعاون، حيث أولها كان في الدقيقة 49 من عمر المباراة، إذ تصدى له الحارس مايلسون ببراعة.

وأما عن الفرصة الثانية المحققة كانت بالدقيقة 65، بعد أن أرسل بروزوفيتش عرضية سددها أوتافيو بالكعب ولكن الحارس تصدى لها، لتصل إلى رونالدو الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى ولكنها خارج المرمى.

بالأرقام .. ماذا قدم رونالدو ضد التعاون؟

لعب رونالدو 81 دقيقة، حيث نجح في أن يكون الأعلى تقييمًا بين نجوم النصر بقيمة 8.1، بناءً على تقييم شبكة "سوفا سكور".

وسجل رونالدو هدفًا وصنع مثله، وسدد الكرة 5 مرات، منهم 2 على المرمى ومثلهما خارجه، وتسديدة واحدة تصدى لها مدافعو التعاون.د

وأهدر النجم البرتغالي فرصتين محققتين من أجل التهديف، وقدم 3 تمريرات مفتاحية تم استغلال واحدة منهم، ودقة تمريراته هي 81%.