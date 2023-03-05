"أسود ومسلم وقدموا لي وجبات حلال" .. كوليبالي يكشف الوجه الجيد في الدوري الإيطالي!

على عكس قصص العنصرية في الدوري الإيطالي!

كشف خاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي الحالي ومدافع نابولي السابق عن مدى الترحيب الذي حظى به عندما وصل لأول مرة إلى النادي الإيطالي كشخص أسود ومسلم.

المدافع السنغالي الدولي رحل عن نابولي الصيف الماضي بعد ثماني سنوات في المدينة الإيطالية، حيث ساعد في إحياء الفريق كأحد الأندية القوية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ووفقًا لقائد السنغال فقد فهم الناس في نابولي التنوع وعاملوه كواحد منهم على الرغم من الطبيعة سيئة السمعة للعنصرية في الدوري الإيطالي.

وقال كوليبالي في حوار أجراه مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس": "عندما وصلت إلى نابولي، كنت أسود ومسلم أيضًا وقد قبلوا ذلك وقدموا لي وجبات حلال، كان الطاهي يستيقظ في الصباح لإعداد وجبات الطعام لنا خلال شهر رمضان فهم يتفهمون التنوع هناك".

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا خاض حملة لمحاربة العنصرية منذ احترافه في إيطاليا ولا يزال يتعاون في حملته حتى بعد الرحيل إلى لندن.

وقاد قلب الدفاع السنغالي بلاده للفوز بأول لقب لها على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية، كما كان جزءًا من منتخب السنغال الذي وصل إلى دور الـ16 في مونديال قطر.