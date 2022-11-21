أسود ميلان يجتمعون .. إبراهيموفيتش يقتحم عالم كرة المضرب!

ربما لا يكون زلاتان موجوداً في المونديال ولكن يبقى يخطف الأنظار

اقتحم زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، بطولة ATP الدولية لكرة المضرب من أجل إرسال التهاني لنوفاك ديوكوفيتش على تتويجه باللقب.

وتُوج "نولي" بالبطولة مساء الأحد عقب فوزه بمجموعتين مقابل لا شيء على النرويجي كاسبر رود، وهي بطولته السادسة.

وعقب اللقاء، اقتحم "إبرا" غرف الملابس مع زوجته من أجل لقاء لاعب كرة المضرب الصربي الشهير والحديث معه حول تتويجه.

ورحب ديوكوفيتش بالصربية بنجم الروسونيري والتقط صورة تذكارية معه بحضور كأس البطولة التي حملها إبراهيموفيتش.

يذكر أن ديوكوفيتش مشجع كبير وقديم لميلان، وشوهد في أكثر من مناسبة يحضر تدريبات الفريق ويرتدي قميصه.