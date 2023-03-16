"أسوة بما حدث مع الاتحاد" .. جمهور الأهلي يناشد وزارة الرياضة من جديد: انقذونا!

معاناة الأهلي زادت الليلة بعقوبة فيفا غير قابلة للاستئناف

استمرارًا مع مناشدات جمهور الأهلي السعودي لوزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، والتي بدأت منذ الموسم الماضي وقتما كان يصارع الفريق الهبوط، بدأت حملة مناشدات جديدة الليلة.

بالأمس، انتهت ليلة الأهلاويين بقرار صادم من فيفا بحرمان النادي من التعاقدات لفترتي تسجيل، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف.

ومع هذا القرار، تصدر وسم "انقذوا الأهلي مثل الاتحاد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في المملكة، مطالبين وزارة الرياضة بالتدخل لإنقاذ الراقي من كبوته، التي تتضاعف بعقوبة فيفا.

واستند المغردون في الوسم على إعلان لؤي ناظر؛ رئيس الاتحاد السابق، في عام 2018م، استجابة وزارة الرياضة لمناشدات جماهيره ودعم خزينة النادي قبل الميركاتو الشتوي وسداد بعض من ديونه، مطالبين الوزارة بمعاملة الأهلي أسوة بالاتحاد.

جدير بالذكر أن الأهلي ينافس حاليًا في دوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، ويحتل به المركز الثاني مع بقاء تسع جولات على نهاية الموسم، بينما تسمح القوانين لأصحاب الأربعة مراكز الأولى بالصعود لدوري المحترفين.