أسوأ من شجار ساني وماني .. اشتباك بالأيادي بين لاعبي فلامنجو

اشتباك وصل إلى حد الذهاب إلى المستشفى

في واقعة تشبه ما حديث بين ساديو ماني وليروي ساني أثناء تزملهما في نادي بايرن ميونخ، نشب شجار قوي بين لاعبي نادي فلامنجو البرازيلي

وقعت مشادة في تدريب نادي فلامينجو بين جيرسون وجييرمو فاريلا، حيث تبادل الاثنان لكمات، وتعرض فاريلا لكسر في الأنف واضطر للذهاب إلى المستشفى.

قدم جيرسون لاعب مرسيليا السابق اعتذاراته لزميله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تم قبول هذه الاعتذارات من قبل فاريلا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب اللاعب البرازيلي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" تويتر سابقًا: "صديقي وزميلي، كما تحدثنا وفهمنا صباح الأمس، الأخطاء جزء من حياتنا سنخرج أكبر وأفضل من ذلك كله أمدد هنا عناقنا من الأمس أتمنى لك أن تتعافى من إصابتك في الركبة بسرعة وعد إلينا في أقرب وقت ممكن".

كدليل على أن الثنائي في فلامينجو قد تلافوا المزيد من التوتر، قام فاريلا أيضًا بتهدئة التوتر برسالة على حسابه: "شكرًا على الدعم، لدينا دائمًا صداقة جيدة ونتعلم دائمًا من أخطائنا الآن حان وقت الاستراحة والعودة بأفضل حال، لنذهب".

يجب على جيرسون وفاريلا الانتظار لبعض الوقت قبل أن يتمكنوا من اللعب معًا فكما أعلن النادي، تعرض الأوروجواياني لإصابة في الرباط الجانبي المستدام، حيث لا يزال مدى غيابه غير معلوم.